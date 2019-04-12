Зеленский повесил трубку в конце перепалки с Порошенко
Украинский лидер Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поспорили в эфире телеканала «1+1». Об этом сообщает УНИАН.
По данным агентства, Порошенко и Зеленский поговорили по телефону на программе «Право на власть».
Как отмечается, в ходе разговора кандидаты в президенты перебивали друг друга и не смогли согласовать дату дебатов.
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При этом в конце Зеленский резко оборвал телефонный разговор с Порошенко и призвал украинского лидера провести дебаты 19 апреля.
Ранее сообщалось, что Порошенко поговорил с Зеленским по телефону.