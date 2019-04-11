Лукашенко о России: обнаглели

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил действия России с санкциями, передает БелТА.

Он осудил введенные Россией ограничения на ввоз яблок из Белоруссии.

«Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки», — заявил Лукашенко.

Реклама

По словам президента Белоруссии, Россия поступает нелогично, критикуя западные санкции и в то же время вводя ограничения против своих партнеров.

«Сами находятся под санкциями и осуждают это, и я тут их абсолютно поддерживаю. Но в то же время подобным оружием воюют против ближайших своих союзников», — заявил Лукашенко.

Накануне стало известно, что Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.