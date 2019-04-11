«Ультиматум»: в Госдуме оценили резолюцию ПАСЕ
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ПАСЕ принятой резолюцией фактически выдвигает России ультиматум. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, документ не гарантирует того, что Россия, вернувшись в ПАСЕ, вернет себе и все свои законные права.
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Он также добавил, что ПАСЕ фактически поставила России ультиматум, вернитесь, «заплатите деньги, иначе мы вас исключим».
Толстой подчеркнул, что с Россией нельзя говорить «подобным языком».
Ранее сообщалось, что в Совфеде прокомментировали резолюцию ПАСЕ, призывающую Москву заплатить взнос в бюджет Совета Европы.