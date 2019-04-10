Наблюдателей от России не будет на втором туре выборов на Украине, заявили в МИДе

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Статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва не собирается отправлять наблюдателей на второй тур президентских выборов на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, делать это в нынешних условиях небезопасно.

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Также он отметил, что Украина на законодательном уровне запретила россиянам участвовать в наблюдении за выборами на Украине.

«Было бы наивно полагать, что ко второму туру выборов этот подход претерпит изменения», — подчеркнул Карасин.

Ранее сообщалось, что выбывший из первого тура президентских выборов на Украине Юрий Бойко призовет своих сторонников голосовать против действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один кандидат не набирал необходимого для победы в первом туре количества голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%, второе место занял действующий президент Петр Порошенко, который набрал 15,95% голосов.

Второй тур состоится 21 апреля.