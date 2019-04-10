Украина не заинтересована в Минских соглашениях, заявил Медведчук
Глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украина не заинтересована в выполнении Минских соглашений. Об этом сообщает NewsOne.
По его словам, Киеву не нужны территории ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей) и люди, живущие там.
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«Мы видим, что вопрос заключается как раз в политической воле и политическом ресурсе украинской стороны. И Украина не должна исходить из того, что эти соглашения выполнит Россия», — отметил Медведчук.
Он добавил, что высказывания украинских властей по Минским соглашениям лишены содержания.
Ранее сообщалось, что Медведчук пообещал не поддерживать ни Порошенко, ни Зеленского.