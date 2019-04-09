Два соперника на выборах в Израиле объявили о победе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его основной конкурент Бенни Ганц оба объявили о своей победе на парламентских выборах, передает РИА «Новости».

Заявления прозвучали после того, как были обнародованы результаты опросов на выходе с избирательных участков, согласно которым партия Нетаньяху «Ликуд» незначительно отстает от оппозиционного блока Ганца «Кахоль-Лаван».

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«Правый блок во главе с «Ликудом» одержал явную победу. Я благодарю граждан Израиля за доверие. Уже ночью я начну формирование правого правительства вместе с нашими естественными партнерами», — сказано в заявлении Нетаньяху.

Ганц также заявил о своей победе.

«Мы победили! Народ Израиля сказал свое слово! На этих выборах есть явный победитель и явный проигравший», — говорится в его заявлении.

Ранее сообщалось, что партия Нетаньяху отстает от оппозиции на выборах.