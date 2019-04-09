Партия Нетаньяху отстает от оппозиции на выборах

Правая партия «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху на один мандат отстает от оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» на парламентских выборах в Израиле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные экзит-полов.

Опросы на выходе с избирательных участков дают «Ликуду» 36 мест из 120 в Кнессете нового созыва, оппозиционный блок «Кахоль-Лаван» финиширует первым с 37 мандатами.

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Ранее главного соперника Нетаньяху на выборах в Израиле обвинили в домогательствах.

Бени Ганц является основным соперником премьера Биньямина Нетаньяху на выборах.