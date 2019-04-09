Зеленский отказался от повторного теста на наркотики
Представитель штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил, что лидер первого тура выборов не будет еще раз проверяться на алкоголь и наркотики, сообщает телеканал ZIK.
Представитель подчеркнул, что Зеленский сдал анализы в соответствии с украинскими законами.
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«Если у кого-то есть сомнения, что они [анализы] какие-то не настоящие, были какие-то махинации, пожалуйста, обращайтесь в соответствующие органы — пусть они выясняют», — добавил представитель.
Ранее президент Украины Петр Порошенко призвал Зеленского опять провериться на наркотики.