Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ
Президент США Дональд Трамп обвинил команду спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера в незаконной передачи информации СМИ. Об этом он написал в твиттере.
Американский лидер не уточнил, на чем основаны эти выводы.
«...фейк-ньюс СМИ делают свои собственные истории с источниками или без — источники больше не имеют значения для наших коррумпированных и несправедливых ведущих медиа», — посетовал Трамп.
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Он добавил, что СМИ превратились в «шутку».
Ранее сообщалось, что Трамп назвал обвинения демократов «паршивой работой».