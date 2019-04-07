«Гайз»: Порошенко попросил избирателей быть вежливыми

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Президент Украины Петр Порошенко призвал своих избирателей быть вежливыми и не проявлять агрессии. Об этом политик написал в телеграм-канале.

«Гайз, призываю каждого общаться с друзьями и знакомыми, которые в первом туре голосовали за других кандидатов», — отметил Порошенко.

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Он добавил, что нужно вести себя мирно и положительно.

«...никакой агрессии», — подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что Центральный избирательный комитет (ЦИК) официально назначил второй тур выборов на Украине.

По итогам первого тура выборов президента Украины лидирует шоумен Владимир Зеленский, набрав 30,24% голосов. Во второй тур выборов также прошел действующий глава страны Петр Порошенко, его поддержали 15,95%. Он состоится 21 апреля.