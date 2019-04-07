Зеленский дал обещание награждать украинцев за доносы
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о том, как кандидат в президенты будет бороться с коррупцией в случае победы на выборах, сообщает «Громадське».
В штабе Зеленского заявили, что «изобретать в этой сфере велосипед не нужно».
В числе предложений штаба Зеленского — максимальное привлечение украинцев к изобличению коррупции с помощью награждения.
Также антикоррупционная программа предлагает формировать антикоррупционные органы на Украине через международные конкурсные комиссии, отменить неприкосновенность, создать международный Высший экономический суд и лишать судей должностей в случае незаконных решений.
Ранее кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах планирует поехать в тур по стране.