Зеленский дал обещание награждать украинцев за доносы

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В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказали о том, как кандидат в президенты будет бороться с коррупцией в случае победы на выборах, сообщает «Громадське».

В штабе Зеленского заявили, что «изобретать в этой сфере велосипед не нужно».

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В числе предложений штаба Зеленского — максимальное привлечение украинцев к изобличению коррупции с помощью награждения.

Также антикоррупционная программа предлагает формировать антикоррупционные органы на Украине через международные конкурсные комиссии, отменить неприкосновенность, создать международный Высший экономический суд и лишать судей должностей в случае незаконных решений.

Ранее кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах планирует поехать в тур по стране.