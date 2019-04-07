Россия взволнована сообщениями о «сделке века» США по палестинскому вопросу

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что страна взволнована поступающими данными о характере американской «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, передает РИА «Новости».

По его словам, тревогу вызывают решения США по Иерусалиму и по Голанским высотам.

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«Вызывает большую тревогу… и контрпродуктивность попыток американских коллег келейно изобретать некую «сделку века», о которой только и говорят, но которую никто так и не видел», — добавил Лавров.

Он отметил, что решить все происходящее на палестинских территориях можно «на двухгосударственной основе».

«Иные односторонние действия не доведут до добра», — отметил Лавров.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по сектору Газа.