Политики подрались стульями на дебатах в ЮАР

Представители партий ЮАР устроили драку с стульями в ходе дебатов в прямом эфире. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал.

Как отмечается, в ходе политических дебатов возмущенные сторонники партии Борцов за экономическую свободу (EFF) начали кидать стулья в других участников дискуссии.

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Уточняется, что на настоящий момент причины потасовки неизвестны. Однако, по данным телеканала, некоторые приверженцы EFF кричали: «Это наша земля».

Поскольку навести порядок не удалось, канал переключился на показ новостей.

Ранее сообщалось, что депутаты Верховной рады подрались в эфире телеканала из-за гей-парада.