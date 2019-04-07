Тереза Мэй сообщила о последнем шансе на Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о риске, что страна никогда не выйдет из ЕС, пишет The Guardian.

По ее словам, в парламенте выступают против выхода страны из ЕС без сделки.

«Мы стоим перед необходимостью выбора: выйти из Европейского союза со сделкой или вообще не выходить», — добавила Мэй.

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Она подчеркнула, что любые промедления по Brexit увеличивают риск того, что страна останется в Евросоюзе.

Ранее сообщалось, что в ЕС отклонили предложение Мэй о новой отсрочке Brexit.