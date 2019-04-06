Климкин назвал цену «столетия оккупации» России

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Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украине необходимо взыскать с российской стороны компенсацию за оккупацию», и назвал цену. Об этом сообщает НТВ.

До этого Климкин отреагировал на новости о том, что в Госдуме появился комитет по подсчету ущерба, который понес Крым во время нахождения в составе Украины.

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В ответ на это он предложил требовать от России компенсацию за «века российской оккупации».

По словам министра, лучшая плата с России «за все столетия оккупации» — цена, после которой «никакой России не останется».

Ранее Климкин объяснил, чем Крым «опасен» для России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.