Климкин назвал цену «столетия оккупации» России
Украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украине необходимо взыскать с российской стороны компенсацию за оккупацию», и назвал цену. Об этом сообщает НТВ.
До этого Климкин отреагировал на новости о том, что в Госдуме появился комитет по подсчету ущерба, который понес Крым во время нахождения в составе Украины.
В ответ на это он предложил требовать от России компенсацию за «века российской оккупации».
По словам министра, лучшая плата с России «за все столетия оккупации» — цена, после которой «никакой России не останется».
Ранее Климкин объяснил, чем Крым «опасен» для России.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина и большинство западных стран итогов плебисцита не признают.