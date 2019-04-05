Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского

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Бывший кандидат в украинские президенты Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты действующего главы Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на штаб Зеленского.

До этого стало известно, что актер записал видео, в котором предложил Тимошенко, которая не прошла во второй тур выборов, стать ведущей на его дебатах с действующим лидером государства Порошенко. Тимошенко просмотрела ролик и пообещала подумать над словами шоумена.

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Однако выяснилось, что она отказала политику.

«К сожалению, это не будет Юлия Владимировна — это ее право», — отметили в штабе Зеленского

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил Тимошенко роль модератора на дебатах с Порошенко.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.