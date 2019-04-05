ЦИК Украины завершил принимать оригиналы избирательных протоколов
В ЦИК Украины закончили прием оригиналов протоколов голосования на состоявшихся 31 марта выборах главы страны, сообщает УНИАН.
По украинским законам, официальные результаты выборов оглашаются после изучения всех оригиналов бумажных протоколов, доставленных в ЦИК.
Ранее сообщалось, что по результатам обработки 100% протоколов шоумен Владимир Зеленский набрал в первом туре 30,24% голосов. Действующий президент Украины Петр Порошенко получил 15,95%, Юлия Тимошенко — 13,4%, Юрий Бойко — 11,67%.