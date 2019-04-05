Британия хочет обсудить «враждебность» России на G7

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Глава МИД Великобритании Джереми Хант на встрече министров стран G7 планирует обсудить необходимость противостояния «враждебности» со стороны России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, страны G7 должны жестко противостоять «враждебности» со стороны России.

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Он также добавил, что Британия хочет играть «лидирующую роль» на международной арене, несмотря на Brexit.

Хант подчеркнул, что намерен призвать страны ЕС поддержать идею переноса даты Brexit.

Ранее сообщалось, что Хант пропустит встречу в НАТО из-за Brexit.