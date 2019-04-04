Дебаты Зеленского и Порошенко потребовали провести в студии

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Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) Зураб Аласания заявил, что дебаты президента Украины Петра Порошенко и его оппонента Владимира Зеленского необходимо провести в студии общественного телевидения. Об этом сообщает УНН.

Он подчеркнул, что в этом вопросе поставлена точка.

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«Не знаю, каким будет ответ кандидата Порошенко кандидату Зеленскому, но комментарий Суспильного будет следующим: «Господа кандидаты. Дебаты — по «Закону о выборах Президента Украины», — отметил Аласания.

Ранее сообщалось, что Порошенко застали на месте сдачи анализов перед дебатами с Зеленским.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.