Трамп выложил видео с Байденом, пристающим к Байдену

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Президент США Дональд Трамп выложил сатирическое видео про бывшего американского вице-президента Джо Байдена. Об этом сообщает MediaITE.

Из видеозаписи видно, как Байден «ненадлежащим образом» трогает сам себя.

Как отмечается, видеозапись была размещена Дэном Скавино, который отвечает за социальные сети президента.

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Ранее Байден объяснил привычку трогать людей после обвинений в харассменте.

По его словам, он привык к физическому контакту с людьми, ведь это часть коммуникации.