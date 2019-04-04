Захарова назвала результаты Порошенко в первом туре выборов «должной оценкой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что народ Украины в ходе первого тура президентских выборов дал должную оценку деятельности действующего президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, подводить итоги избирательной кампании на Украине еще рано, и «окончательный вердикт» можно вынести по окончании второго тура.

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«Вместе с тем даже итоги первого этапа говорят сами за себя: очевидно, что народ Украины, несмотря на оказываемое давление, использование и грязных технологий, и фальсификаций, дал должную оценку пятилетней деятельности Порошенко на посту президента», — сказала она.

Ранее Порошенко дал согласие на проведение дебатов с шоуменом Владимиром Зеленским перед вторым туром президентских выборов в стране на киевском стадионе «Олимпийский».

Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Подсчет голосов в первом туре закончен. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%.