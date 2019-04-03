Лавров рассказал о возобновлении антитеррористического диалога России и США
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия и США вновь выстраивают антитеррористический диалог. Об этом он рассказал в интервью «Московскому Комсомольцу».
По словам Лаврова, американская сторона долго отклонялась от этого диалога, однако он возобновился.
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«Восстанавливаем его также с ЕС», — добавил Лавров.
Он отметил, что Россия предложила идею их присоединения к банку данных, созданному ФСБ, в котором сохраняются данные о местонахождении «иностранных террористов-боевиков».
Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп захотел поладить с Россией.