Лавров рассказал о возобновлении антитеррористического диалога России и США

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Россия и США вновь выстраивают антитеррористический диалог. Об этом он рассказал в интервью «Московскому Комсомольцу».

По словам Лаврова, американская сторона долго отклонялась от этого диалога, однако он возобновился.

Реклама

«Восстанавливаем его также с ЕС», — добавил Лавров.

Он отметил, что Россия предложила идею их присоединения к банку данных, созданному ФСБ, в котором сохраняются данные о местонахождении «иностранных террористов-боевиков».

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп захотел поладить с Россией.