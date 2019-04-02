На Украине обработали 99% голосов
Украинский ЦИК обработал 99,01% голосов, полученных во время президентских выборах в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным комиссии, шоумен Владимир Зеленский сохраняет лидерство и набирает 30,23% голосов. Второе место занимает нынешний глава государства Петр Порошенко (15,92%), а третье место — лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,39%).
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Ранее Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов.
Выборы президента прошли на Украине 31 марта. Идет подсчет голосов первого тура. По данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов, второй тур состоится 21 апреля.