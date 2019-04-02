Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов двух стран
Белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днем единения народов двух стран. Об этом сообщает «БелТА».
По словам лидера, потенциал отношений между странами кроется в партнерстве Минска и Москвы.
«Глубоко убежден, что доверие и взаимопонимание будут и впредь оставаться определяющими характеристиками союзного строительства», — заявил Лукашенко.
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Он также заявил о стремлении поднять отношения между странами на новый уровень.
Ранее Белоруссия получит от Москвы $600 млн на погашение выданных Россией займов.