Журналист рассказал об «интимном контакте» с Байденом

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Колумнист американской газеты The Washington Post Джонатан Кейпхарт вступился за бывшего вице-президента США Джо Байдена, которого обвинили в харрасменте. Об этом пишет портал Mediaite.

Журналист рассказал шуточную историю о том, что Байден положил свой лоб на его лоб во время личной беседы, отмечая, что между ними произошел «интимный контакт». Также он описал Байдена как очень приятного человека.

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При этом Кейпхарт подчеркнул, что обвинения в адрес Байдена в харрасменте должны быть расценены «очень серьезно».

Ранее Люси Флорес, которая обвинила бывшего вице-президента США Джо Байдена в харассменте, прокомментировала его «оправдания».