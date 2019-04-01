Какого сотрудничества США хотят от России, рассказал Помпео

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Американский госсекретарь Майкл Помпео рассказал, в каких сферах США хотят сотрудничать с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Помпео, когда он возглавлял ЦРУ, стороны эффективно взаимодействовали по вопросам, связанным с терроризмом.

«Президент Дональд Трамп дал ясно понять, что мы всегда ищем и искали любые возможности, чтобы найти представляющие взаимный интерес сферы, в которых мы могли бы работать с Россией», — сказал Помпео.

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Он добавил, что в ряде вопросов интересы США и России не совпадают, однако выразил надежду на то, что и в них удастся наладить американско-российский диалог.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают про возможность появления новых санкции США из-за дела Скрипалей.