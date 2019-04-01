Какого сотрудничества США хотят от России, рассказал Помпео
Американский госсекретарь Майкл Помпео рассказал, в каких сферах США хотят сотрудничать с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Помпео, когда он возглавлял ЦРУ, стороны эффективно взаимодействовали по вопросам, связанным с терроризмом.
«Президент Дональд Трамп дал ясно понять, что мы всегда ищем и искали любые возможности, чтобы найти представляющие взаимный интерес сферы, в которых мы могли бы работать с Россией», — сказал Помпео.
Он добавил, что в ряде вопросов интересы США и России не совпадают, однако выразил надежду на то, что и в них удастся наладить американско-российский диалог.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ничего не знают про возможность появления новых санкции США из-за дела Скрипалей.