ЦИК Украины официально объявил о втором туре выборов президента
Центральная избирательная комиссия Украины официально объявила о проведении второго тура президентских выборов, передает ТАСС.
Отмечается, что второй тур решили провести, потому что ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов избирателей.
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«Будет второй тур», — заявила председатель ЦИК Украины Татьяна Слипачук.
Ранее сообщалось, что ЦИК Украины признал выборы состоявшимися.
31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.