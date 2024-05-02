Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Казахстан может ограничить импорт молока из России и Белоруссии

Правящая партия Казахстана призвала оградить рынок молока от демпинга из РФ и РБ

close
100%
Shutterstock

Правящая партия Казахстана «Аманат» призвала кабинет министров принять меры по защите внутреннего рынка молочной продукции от демпинга со стороны поставщиков из России и Белоруссии. Об этом пишет ТАСС.

Как следует из запроса в адрес премьер-министра страны от члена парламентской фракции Нуржана Ашимбетова, «Аманат» предлагает освободить казахстанских производителей молока от уплаты НДС, субсидировать выпуск готовой продукции, а также ввести ограничения на импорт сырого молока и его концентрата.

По мнению депутата, на казахстанском рынке наблюдается масштабный наплыв импортного молока, в частности из государств-партнеров по ЕАЭС — России и Белоруссии.

«Чтобы завоевать казахстанский рынок, предприятия из соседних стран легко идут на демпинг, в результате отечественные компании остаются без средств, и молочная отрасль несет убытки», — сказал Ашимбетов.

Фракция правящей партии также предложила провести антидемпинговое расследование в отношении «недобросовестных импортеров» из числа российских и белорусских поставщиков.

До этого китайская промышленность столкнулась с непредвиденной проблемой.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии и России пытаются объявить экономическую войну.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами