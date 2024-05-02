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Финского депутата Ворнанена исключили из фракции из-за подозрений в стрельбе

Yle: подозреваемого в стрельбе финского депутата Ворнанена исключили из фракции

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Депутата парламента Финляндии Тимо Ворнанена, представляющего правую партию «Истинные финны», исключили из фракции в связи с подозрениями в стрельбе в столице республики. Об этом сообщил председатель парламентской фракции политического объединения Яни Мякеля, пресс-конференция с участием которого транслировалась на телеканале Yle.

«Парламентская фракция «Истинных финнов» на сегодняшнем заседании рассматривала вопрос о членстве депутата Тимо Ворнанена. Было принято единогласное решение исключить депутата <...> из фракции из-за отсутствия доверия», — сказал Яни Мякеля.

«Истинные финны» являются правой партией, которая входит в правительственную коалицию. По итогам парламентских выборов в 2023 году политическое объединение заняло второе место, получив в законодательном органе 46 из 200 мест.

27 апреля 2024 года сотрудники правоохранительных органов задержали Тимо Ворнанена по подозрению в стрельбе у ресторана Ihku, расположенного в городе Хельсинки. По данным полиции, во время трапезы депутат повздорил с членом своей рабочей группы. В результате участникам конфликта удалось разрешить спор и закончить ужин в спокойной атмосфере.

Однако позже, когда группа вышла на улицу, парламентарий неожиданно достал имевшееся у него лицензионное малокалиберное оружие. При этом ствол пистолета был направлен на его коллег.

Ранее в Санкт-Петербурге помощник депутата устроил стрельбу в ресторане.

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