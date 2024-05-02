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Разведка США заявила о «сдвиге на поле боя» на Украине

Разведка США: преимущество на поле боя на Украине двигается в пользу России

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России постепенно переламывают ход боевых действий в ходе спецоперации в свою пользу, есть возможность «тактических прорывов». Об этом заявила американская разведка, сообщает ТАСС.

В разведывательном ведомстве отметили, что Вашингтон фиксирует «сдвиг на поле боя на Украине в пользу Москвы».

До этого американский телеканал CNN сообщил, что Россия ежедневно добивается тактических успехов в рамках проведения СВО, что стало возможным из-за «нового темпа» боевых действий после освобождения Авдеевки.

30 апреля Минобороны РФ сообщало, что подразделения «Южной» группировки ВС России улучшили позиции на переднем крае Донецкого направления фронта в зоне проведения специальной военной операции.

В марте директор национальной разведки США Эврил Хейнс отметила, что военный потенциал Украины становится все хуже.

Ранее стало известно о кратном усилении разведки Запада у границ РФ и Белоруссии.

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Операция на Украине
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