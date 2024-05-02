В Эстонии не исключили, что новый пакет помощи США Украине будет последним

Новый пакет оборонной помощи США Украине, возможно, станет последним. Такое мнение высказал депутат парламента Эстонии от социал-демократов Раймонд Кальюлайд в беседе с эстонским гостелерадио ERR.

«Не исключено, что и демократы, и республиканцы восприняли недавнее решение как последний пакет помощи Украине», — полагает парламентарий.

Кальюлайд считает, что Украина, по мнению американских политиков, должна распределить эту помощь таким образом, чтобы добиться более сильной позиции на грядущих переговорах.

В материале отмечается, что пакет помощи был воспринят в США как последний, так как его одобрение после нескольких месяцев задержек обусловлено проведением мирных переговоров и перспективой завершения украинского конфликта. При этом Эстония выступает за продолжение получения Киевом необходимой оборонной помощи.

«Мы должны поддерживать текущие военные и политические цели Украины», — резюмировал депутат.

Перед этим сенат США одобрил долгожданный пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд. Из них почти $61 млрд предназначен для Киева.

Ранее в США признали, что помощь Запада Украине не пугает Путина.