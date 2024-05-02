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Чемпион мира назвал «шикарными» полуфиналы Лиги чемпионов

Чемпион мира Чупков назвал шикарными противостояния в Лиге чемпионов

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Angelika Warmuth/Reuters

Призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и двукратный чемпион мира по плаванию Антон Чупков в интервью «Газете.Ru» поделился ожиданиями от полуфинальных противостояний «Бавария» — «Реал» и «Боруссия» — «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Думаю, что нас ждут шикарные матчи в полуфинале. Я всегда за красивый футбол и уверен, что эти команды нам его покажут», — сказал Чупков.

В первом матче на «Альянц Арене» «Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2). За мадридцев дубль оформил Винисиус, а за мюнхенцев забили Лерой Сане и Гарри Кейн. Ответная игра состоится в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» 8 мая.

Первый матч противостояния «Боруссии» и «ПСЖ» состоялся в Дортмунде и завершился минимальной победой хозяев поля. Единственный мяч забил 31-летний немецкий нападающий Никлас Фюллькруг. Ответная игра состоится в Париже на «Парк де Пренс» 7 мая.

Ранее в Кремле заявили о дискриминации россиян на Олимпиаде в Париже.

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