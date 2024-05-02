Названо упражнение, повышающее качество сексуальной жизни

Регулярное выполнение планки и кардиоупражнений укрепляет мышцы тазового дна, позвоночника и сердца, что благотворно влияет на сексуальную функцию. Об этом изданию Daily Mail рассказали американский сексопатолог Рэйчел Зар и физиотерапевт Джанель Хауэлл.

По словам экспертов, планка считается эффективным способом укрепить мышцы пресса, рук, спины, тазового дна и ног. Кроме того, при правильном и регулярном выполнении это упражнение способствует сохранению здоровья сердца. Суть упражнения заключается в том, чтобы удерживать прямое туловище параллельно полу, опираясь на локти (или прямые руки) и носки ног.

Зар объяснила, что при выполнении планки развивается чувство баланса. Это помогает эффективнее двигаться во время секса и повышает устойчивость в различных позах. Также планка улучшает физическую форму и помогает похудеть. Эксперты считают, что этот фактор играет ключевую роль в осознании собственной привлекательности и вовлеченности в половую жизнь.

Отмечается, что не стоит забывать и о кардиотренировках. Они улучшают кровоток и повышают эффективность работы сердечно-сосудистой системы, что благотворно влияет на либидо.

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