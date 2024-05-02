В Новгородской области поисковики нашли останки 303 бойцов Красной армии

В рамках акции «Вахта памяти» поисковики обнаружили в Новгородской области останки 303 бойцов Красной армии. Об этом сообщает поисковая экспедиция «Долина» в своей группе «ВКонтакте».

В сообщении говорится, что поисковики обнаружили медальоны 303 бойцов Красной армии, в том числе 30 смертных медальонов. Уточняется, что информация является предварительной, так как не со всеми отрядами поисковиков есть связь.

Больше всего бойцов Красной армии было обнаружено в Старорусском и Парфинском районах.

Весенний этап «Вахта памяти» стартовал в середине апреля и продлится в области до 8 мая. По итогам поисковых операций останки бойцов захоронят с воинскими почестями.

До этого руководитель отряда Гатчинского района «Искра» (Ленинградская область) Андрей Клементьев заявил, что в парке «Сильвия», входящем в состав Гатчинского музея-заповедника, были найдены новые массовые захоронения останков мирных советских граждан, предположительно, расстрелянных гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны.

Ранее Александр Макушин рассказывал, что участники поисковых работ стремятся сохранить память о подвиге каждого бойца.