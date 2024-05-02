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Уровень воды в тюменском селе Викулово превысил рекордные отметки семилетней давности

Моор: Викуловский район Тюменской области переживает самый масштабный паводок

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Викуловский район Тюменской области переживает самый масштабный паводок за последние годы, уровень реки Ишим превысил рекордные отметки семилетней давности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

К 18:00 местного времени (16:00 мск) вода в реке Ишим поднялась до уровня 1139 сантиметров.

По данным МЧС, критическая отметка уровня воды в этом населенном пункте — 1000 сантиметров.

Моор пояснил, что 2 мая в Викулово наблюдалась неблагоприятная погода: дул шквалистый ветер, из-за чего не работали лодочные переправы. Из-за паводка перекрыты четыре участка автомобильных дорог, в зоне возможного подтопления находятся 19 населенных пунктов. Эвакуированы более тысячи человек.

«Судя по тому, как паводок проходит выше по течению Ишима, период большой воды в Викуловском районе продлится дольше, чем обычно. Не меньше двух недель», — отметил глава региона.

1 мая сообщалось, что в селе Заборка Тюменской области прорвало временную насыпь, причем некоторые жители до этого отказывались эвакуироваться.

Ранее в МЧС РФ рассказали о ходе эвакуации в Тюменской области на фоне паводка.

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Паводок в Тюменской области
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