Агрессивная чайка напала на пенсионера и отобрала у него кусок сыра

В Англии чайка атаковала пенсионера, который держал в руке кусок сыра, пишет Daily Star. По словам мужчины, птица спикировала с неба.

Как рассказал 71-летний Фрэнк Джордан, он выходил из супермаркета с тележкой продуктов и держал в руках сыр, когда чайка буквально свалилась с неба и напала на его, желая отобрать кусок чеддера.

«Следующее, что я помню, как кусок сыра находится у чайки в клюве», — добавил пожилой мужчина.

Фрэнк добавил, что после этого вернулся в магазин, чтобы рассказать персоналу о случившемся и предупредить покупателей. Кроме того, пенсионер расстроился, что в супермаркете ему не поменяли упаковку сыра. Правда, потом с ним связался менеджер и уладил ситуацию.

Джордан также уверен, что магазину следует установить знаки, предупреждающие людей об агрессивных птицах.

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