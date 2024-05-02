Американский ветеран, воевавший на Украине, заявил, что западные наемники не могут противостоять Вооруженным силам РФ в зоне специальной военной операции (СВО). Его слова приводит Business Insider.

«Немного говорили об этом, немного учили, но ничего такого, что могло бы подготовить меня к боевым действиям на Украине», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что западные солдаты столкнулись на Украине с тем, чего не ожидали, к чему не были готовы. Дело в том, что американские солдаты привыкли воевать на стороне, которая имеет преимущество в вооружении и живой силе, однако украинская армия в этом смысле уступает российской, сообщил ветеран.



США так привыкли бороться с повстанцами в разных «горячих точках» по всему миру, что забыли, как выглядит настоящая война, добавил бывший наемник.

В конце апреля российские военные атаковали наемников «Иностранного легиона» на территории населенных пунктов в Донецкой народной республике.

28 апреля координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев заявлял, что российские войска ликвидировали 14 иностранных наемников при ударе по Николаеву.

Ранее российский снайпер рассказал о темнокожих наемниках в зоне СВО.