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Опубликовано видео нападения мужчины на школьницу в Люберцах

В Люберцах мужчина ударил школьницу, возвращавшуюся домой после уроков

В подмосковных Люберцах мужчина напал на девятилетнюю школьницу, которая вместе с другими детьми возвращалась с уроков домой. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщили в пресс-службе СК России по Московской области.

Видеозапись случившегося опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

На кадрах мужчина сначала с силой пинает ногой припаркованную машину. Затем, проходя мимо группы из шести детей, замахивается на одну из девочек и сбивает ее рукой с ног. После этого агрессор скрывается с места ЧП. Прохожие позвонили матери девочки, та пришла за дочерью и поехала вместе с ней в травмпункт. Ребенок получил синяки на лице и голове.

Мать пострадавшей, по данным канала, планирует писать заявление в полицию. Инцидент произошел 2 мая.

Следователи проверяют причастность к случившемуся мужчину 1999 года рождения.

Ранее в Москве школьник напал на студента с ножом из-за длительного конфликта.

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