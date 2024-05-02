Украинский беспилотник атаковал Белгородскую область

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал населенный пункт Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В результате сброса взрывного устройства пострадавших нет, есть повреждения в одном частном жилом домовладении», — отметил глава региона.

По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы.

В ночь на 2 мая Вооруженные силы РФ перехватили ночью 12 беспилотников над пятью российскими регионами. Системы противовоздушной обороны успешно сработали, сбив БПЛА над Брянской, Курской, Белгородской, Ростовской областями, а также в Краснодарском крае. Кроме того, атаки беспилотников по объектам энергетической инфраструктуры фиксировали в Смоленской и Орловской областях. В последней в ходе обезвреживания повредили энергообъект, из-за чего частично нарушилась подача электричества в ряд домов. СМИ сообщают, что теперь целями ВСУ стали объекты железнодорожной инфраструктуры. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

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