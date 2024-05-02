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Госпогранслужба Украины анонсировала ужесточение правил пересечения границы

Демченко: в правила пересечения границы Украины могут быть внесены изменения

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Inna Varenytsia/AP

Госпогранслужба Украины анонсировала изменения в правилах пересечения границ страны мужчинами призывного возраста. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на брифинге, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко напомнил, что 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации.

«Поэтому стоит ожидать, что в правила пересечения границы могут быть внесены изменения», — сказал он.

17 апреля 2024 года на Украине был опубликован закон об ужесточении мобилизации граждан страны. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт. Кроме того, всем военнообязанным придется пройти процедуру обновления своих учетных данных в Территориальных центрах комплектования (аналог военкомата).

22 апреля МИД Украины ввел запрет на консульские действия в отношении военнообязанных. В документе, подписанном первым заместителем министра Андреем Сибигой, говорится, что с 23 апреля заграничные дипломатические учреждения «временно приостанавливают» совершение консульских действий в отношении граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Единственным исключением будет лишь оформление удостоверений личности для возвращение на Украину.

Ранее сообщалось, что украинским женщинам-медикам придется обновить свои данные в военкоматах.

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