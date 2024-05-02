В Подмосковье спасли ребенка, застрявшего ногой в лифте

В Сергиевом Посаде ребенок оступился, выходя из лифта, и застрял ногой в щели кабины. Об этом сообщается в Telegram-канале ГКУ МО «Мособлпожспас».

Инцидент произошел в одной из многоэтажек в Сергиевом Посаде, четырехлетняя девочка выходила из лифта, оступилась и застряла ногой в лифтовой щели. Ребенка пытались освободить из ловушки соседи, на место были вызваны спасатели.

С помощью гидравлического инструмента сотрудники «Мособлпожспаса» расширили отверстие, освободив ногу ребенка. Девочку передали бригаде медиков скорой помощи, пострадавшая госпитализирована.

До этого сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленобласти школьник по пояс застрял в глине на дне колодца. Ребенок не смог выбраться из ловушки самостоятельно, потребовалась помощь спасателей. Сотрудники Северо-Западного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России вытянули ребенка на поверхность и передали бригаде скорой помощи. Пострадавший госпитализирован с переохлаждением.

Ранее в Новороссийске ребенок головой застрял в автомате с игрушками.