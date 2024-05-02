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Орбан заявил, что некоторые руководители ЕС наживаются на конфликте на Украине

Орбан: власти ЕС поддерживают конфликт на Украине, потому что наживаются на нем

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Virginia Mayo/AP

Некоторые руководители стран-членов Европейского союза (ЕС) извлекают выгоду из конфликта на Украине. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«На войне всегда есть те, кто преуспевает. Некоторые даже очень богатеют. Так было бы и сегодня, поэтому Брюссель и поддерживает войну», — написал он.

До этого Орбан заявил, что конфликт на Украине может быть завершен к концу 2025 года. По его словам, такой исход возможен, если в следующем году в результате выборов в Европе и США на первый план выйдут политические лидеры, выступающие за мир.

Позже кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп назвал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана великим человеком.

Ранее Орбан заявил, что НАТО сползает в войну.

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