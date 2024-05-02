В ЛНР задержали украинку по подозрению в шпионаже

Стражи порядка задержали жительницу Луганской народной республики (ЛНР) за шпионаж в пользу украинских властей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

В заявлении подчеркивается, что под стражей оказалась гражданка Украины. Женщину, проживающую в поселке Троицкое, подозревают в осуществлении деятельности в интересах иностранного государства.

По информации ФСБ РФ, в попытке помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ) задержанная собирала данные о местах дислокации подразделений российских войск. Речь идет о солдатах, которые принимают участие в специальной военной операции (СВО).

В связи с этим в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Сейчас специалисты проводят следственные мероприятия.

«Передавала данные, дислокацию российской техники в период с марта по май месяц 2023 года. Я передавала данные по телефону военнослужащим Украины с целью нанесения удара», — рассказала гражданка Украины, видеозапись с показаниями которой журналистам предоставило региональное управление ФСБ РФ.

При этом женщина призналась, что осознавала, что из-за ее действий могут пострадать мирные граждане.

Ранее жителя Приморского края задержали по подозрению в сборе данных для украинской разведки.