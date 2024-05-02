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Макрон усомнился в возможности России поддерживать траты на оборону на текущем уровне

Макрон: Россия не сможет долго поддерживать траты на оборону на текущем уровне

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Petr David Josek/AP

Россия не сможет долго поддерживать свои затраты на оборону на текущем уровне. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого передает The Economist.

«Стране, ВВП которой меньше, чем у Франции, Германии и Соединенного Королевства, не по силам выделять треть своего бюджета на оборону», — сказал он.

Днем 2 мая Эммануэль Макрон опять сообщил, что не исключает отправки военнослужащих на Украину.

После этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо потребовал от президента Франции отказаться от планов по отправке западных войск на Украину.

Издание Politico писало, что Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут неформальный ужин, на котором обсудят оборонную политику Евросоюза и курс в отношении Китая перед визитом Си Цзиньпина в Париж.

Ранее Мария Захарова нашла объяснение словам Макрона об отправке войск на Украину.

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