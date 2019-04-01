ЦИК Украины обработал почти половину протоколов

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Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 45% протоколов, набрав 30,16%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подсчет ЦИК Украины.

Отмечается, что за Зеленским следует действующий глава страны Петр Порошенко с 16,71%, а на третьем месте — Юлия Тимошенко и 13,09%.

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Ранее сообщалось, что ЦИК Украины признал выборы состоявшимися.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.