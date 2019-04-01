Порошенко потеряет власть после выборов, заявил Бойко

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Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что украинский лидер Петр Порошенко потеряет власть после выборов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы показали, что власть, несмотря на все огромное давление, несмотря на все попытки подкупа, обречена», — сказал Бойко.

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По его словам, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола.

Он также добавил, что команда «Оппозиционная платформа - За жизнь» начинает подготовку к парламентским выборам.

Ранее сообщалось, что шоумен Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов президента Украины.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.