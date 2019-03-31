Зеленский ответил, будет ли собирать «майдан» в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал не собирать «майдан» в случае поражения на президентских выборах, передает РИА «Новости».

Он заявил, что не станет воевать с обществом, если люди будут против него.

«Я воевать с обществом не буду, собирать «майданы», ставить палатки не буду, чтоб защитить свою персону, если украинцы против меня», — сказал он.

Также Зеленский рассказал, какие требования выдвинет президенту России Владимиру Путину в случае встречи с ним.