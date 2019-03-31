ЦИК Украины признал выборы состоявшимися

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Глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук объявила выборы президента состоявшимися. Об этом она заявила во время брифинга после голосования 31 марта, ее выступление транслировалось в фейсбуке.

По словам Слипачук, системных нарушений во время голосования 31 марта выявлено не было.

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Глава ЦИК констатировала в своей речи, что «волеизъявление украинского народа осуществилось».

Ранее стали известны данные национального экзит-пола Украины.

31 марта на Украине состоялся первый тур президентских выборов. По его итогам, в президентскую борьбу вступили два кандидата: действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский, за которым сохраняются лидирующие позиции, согласно экзит-полам. Второй тур голосования пройдет 21 апреля. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.