«Я не чувствую никакой эйфории»: Порошенко заявил о работе над ошибками последних лет

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Действующий президент Украины Петр Порошенко, который по данным всех экзит-полов занял второе место в первом туре выборов, заявил, что не испытывает никакой эйфории, сообщает «112 Украина».

По его словам, есть повод для «работы над ошибками, допущенными в течение последних лет».

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«Я не чувствую никакой эйфории. Я критически и трезво понимаю тот сигнал, который общество подает сегодня действующей власти», — сказал он.

По словам Порошенко, он с 1 апреля начнет борьбу за победу во втором туре.

31 марта Украина выбирает президента. В 20.00 закрылись избирательные участки. Идет подсчет голосов. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.