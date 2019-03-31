Зеленский поделился планами на второй тур
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поделился своими планами на второй тур. Об этом сообщает УНИАН.
По его словам, для него неважно, кто выйдет вместе с ним во второй тур президентских выборов.
«Мне уже сказали, что есть какие-то фейки: мы с кем-то уже «договариваемся, объединяемся». Мы ни с кем не договариваемся», — добавил Зеленский.
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Отвечая на вопрос о своих планах на второй тур, кандидат сказал, что его устраивает только победа.
Ранее сообщалось, что Зеленский и Порошенко выходят во 2-й тур, согласно экзит-полам.