Зеленский поделился планами на второй тур

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поделился своими планами на второй тур. Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, для него неважно, кто выйдет вместе с ним во второй тур президентских выборов.

«Мне уже сказали, что есть какие-то фейки: мы с кем-то уже «договариваемся, объединяемся». Мы ни с кем не договариваемся», — добавил Зеленский.

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Отвечая на вопрос о своих планах на второй тур, кандидат сказал, что его устраивает только победа.

Ранее сообщалось, что Зеленский и Порошенко выходят во 2-й тур, согласно экзит-полам.